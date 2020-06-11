РИАМО - 11 июн. Большой московский цирк возобновляет репетиции, согласно требованиям Роспотребнадзора, на репетициях будут одновременно присутствовать не более 10 артистов, сообщил журналистам в четверг генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

В Москве постепенно смягчают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, власти разрешили возобновить репетиции в театрах и цирках.

«На селекторном совещании было разъяснено, как мы должны постепенно выходить из режима карантина, режима самоизоляции. Прежде всего, ограничения, связанные с тем, что репетиционный процесс не должен быть связан с нахождением более чем 10 лиц одновременно», - сказал Запашный.

Он добавил, что во время цирковых представлений практически невозможно исключить контакт между людьми.