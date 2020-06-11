РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. ИФНС России по городскому округу Домодедово возобновляет прием граждан по предварительной записи с 15 июня, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 15 июня ИФНС Домодедова возобновляет прием налогоплательщиков исключительно по предварительной записи через официальный сайт ФНС России (order.nalog.ru) или единый контакт-центр: 8(800)222-22-22», - говорится в сообщении.

Вход в инспекцию осуществляется по одному человеку. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и обязательно надевать средства индивидуальной защиты.

Прием корреспонденции ведется через бокс для ее приема.