РИАМО - 11 июн. Вечером в четверг на московских дорогах образовались традиционные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент «стоит» Садовое кольцо, наблюдаются серьезные заторы на Третьем транспортном кольце, юго-западе и юго-востоке МКАД.

Сложная дорожная ситуация в Оружейном переулке, на Садово-Кудринской улице, Кремлевской набережной, Ленинском проспекте, на 1-м Кожуховском проезде, Тверской улице, Валовой улице. Также наблюдаются заторы на вылетных магистралях.

К 18:00 плотность движения достигнет восьми баллов, а в 21:00 – снизится до четырех баллов.

В столице с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на транспорте.