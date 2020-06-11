РИАМО - 11 июн. С начала 2020 года свыше 7,7 тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от своих квартир, всего в этом году ключи должны получить 15,5 тысяч человек, сообщила в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Я напомню, что губернатор дал поручение в этом году выдать ключи 15,5 тысячам граждан. На сегодняшний день уже выданы ключи 7751 дольщику. <…> Из запланированных 111 домов на сегодняшний день мы ввели 46 многоквартирных жилых домов – 8229 дольщиков», - сказала Федотова в ходе брифинга по вопросу реализации прав граждан-участников долевого строительства.

Федотова отметила, что в этом году ввели в эксплуатацию такие проблемные объекты, как ЖК «Белая дача» в Котельниках, ЖК «Елкино» в Солнечногорске, ЖК «Спасский мост» и ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске, ЖК «Планерный» в Химках.

«На сегодняшний день сдвижки сроков (ввода домов обманутых дольщиков – ред.) в пределах года не будет, будет внутри года. Например, если планировалось ввести в сентябре, то будет введен не в сентябре, а в ноябре, но в пределах этого года. По количеству ключей мы в этом году план выполним», - заключила Федотова.