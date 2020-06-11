РИАМО - 11 июн. Усиленный режим работы начнет действовать в «Мособлгазе» в День России, данный режим продлится с 12 по 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы газовой компании.

Работу усиливают для обеспечения надежного газоснабжения жителей Московской области и ТиНАО столицы в праздники.

«Для усиления мер по обеспечению безопасности и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на 72 аварийно-диспетчерских участках организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего состава», - говорится в сообщении.



С аварийными бригадами провели дополнительные учебно-тренировочные занятия.



В выходные дни отменят все плановые ремонтные и земляные работы. Специалисты проверили готовность сил и средств аварийных служб к выполнению аварийно-восстановительных работ.