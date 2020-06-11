РИАМО - 11 июн. Тело 13-летнего подростка с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружили под окнами жилого дома в Балашихе, по данному факту проводят доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

Труп нашли 10 июня.

«По предварительным данным, мальчик находился в своей комнате, дверь которой была закрыта изнутри на замок. Квартира, в которой он проживал, располагалась на 9-м этаже», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий,

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.