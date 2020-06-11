РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 июн. За минувшие сутки в городском округе Щелково выявили еще 10 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1081 случай инфицирования, сообщает областной штаб по коронавирусу.

В Московской области за сутки было выявлено 724 случая коронавируса.

«За сутки в Щелкове выявлено 10 случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1081 случай заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтвержден 47181 случай коронавируса. Скончались 644 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 14187 человек.

Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей. Также необходимо надевать медицинскую маску.

Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.