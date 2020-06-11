РИАМО - 11 июн. Городской округ Домодедово второй день подряд лидирует в регионе по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом (52 новых случая), второе место занимает Сергиев Посад (46 случаев), третье – Наро-Фоминск (45 случаев), говорится в сообщении регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

За все время в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 47 181 человека.

В Подольске выявили 39 случаев заражения Covid-19, в Серпухове – 35 случаев, в Красногорске – 33 случая. В Электростали за сутки выявили 30 новых случаев инфицирования, в Раменском – 25. В Химках и Королеве выявили по 23 случая заражения, в Истре и Егорьевске – по 22.

В Мытищах, Жуковском и Богородском округе выявили по 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Люберцах и Солнечногорске – по 18. В Ступине – 16 новых инфицированных, в Пушкине, Одинцове, Лотошине – по 15 новых случаев Covid-19. В Кашире, Дубне и Дмитрове – по 12 новых случаев, в Шатуре – 11.

В Электрогорске, Щелкове, Павловском Посаде и Клину выявили по 10 новых случаев заболевания. В Рузе заболели восемь человек, в Реутове – семь. В Лыткарине, Лобне, Долгопрудном и Балашихе зафиксировали по шесть новых случаев инфицирования Covid-19. В Орехово-Зуеве – пять новых случаев, в Шаховской, Чехове, Ивантеевке – по четыре случая.

В Волоколамске, Воскресенске, Дзержинском, Ленинском округе, Можайске и Талдоме выявили по три новых случая инфицирования, по два случая – в Коломне, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Черноголовке. По одному новому случаю выявили в Зарайске, Лосино-Петровском, Протвине, Фрязине.

Ни одного случая не обнаружили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Котельниках, Молодежном, Озерах, Пущине и Серебряных Прудах.

За все время в Подмосковье от коронавируса выздоровели 14 187 человек.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.