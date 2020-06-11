РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В пристройке к кадетской школе подмосковных Люберец появятся столовая и новый пищеблок, который будет работать на всю школу, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В четверг Каклюгина проинспектировала ход строительства пристройки к кадетской школе.

«Школа здесь работает с превышением мощности, там учится больше тысячи детей, поэтому было принято решение к этой школе сделать пристройку. Из-за пандемии строительство пристройки было приостановлено на два месяца, но как говорит руководство администрации, до 1 сентября эта пристройка будет готова. Понимание есть, коллеги двигаются в дорожной карте, сроки выдерживаются, и пандемия никак не повлияла на строительство», - сказала Каклюгина.

По ее словам, 1 сентября строительство будет закончено полностью, будет благоустроена территория.

«Важно отметить, что эта школа будет с новым пищеблоком и столовой, этот пищеблок будет работать как на старое здание школы, так и на новое. А старый пищеблок будет реконструирован и переделан. Пристройка рассчитана на 200 мест», - заключила Каклюгина.