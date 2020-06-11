РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. За проект благоустройства пешеходной зоны Горенского бульвара в подмосковной Балашихе на портале «Добродел» проголосовало более 600 жителей, первый этап благоустройства будет реализован уже в текущем году, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов с рабочим визитом посетил микрорайон Новое Измайлово, в ходе которого начальник управления благоустройства администрации Балашихи Яна Преловская рассказала о первом этапе благоустройства пешеходной зоны Горенского бульвара, который будет реализован в рамках программы инициативного бюджетирования Московской области.

«Рядом с бульваром находятся школы и детский сад. Попрошу предусмотреть пешеходные переходы в непосредственной близости к социальным объектам, которые будут соответствовать требованиям «доступной среды», - сказал Ефимов.

По словам Преловской, сейчас бульвар неуютный, в нем мало зелени, рядом проходит круговая дорога, вдоль которой паркуются автомобили.

«У нас есть проектные решения, которые позволят увеличить газон, вдоль пешеходной зоны можно будет ставить автомобили, но не подряд, а через определенное расстояние. За счет дополнительной высадки кустарников и деревьев мы частично отгородим прогулочную часть от шума автомобилей. Конечно, будут на аллее и уютные деревянные перголы со скамейками, где можно будет посидеть в тени и отдохнуть», - подчеркнула Преловская.

На благоустройство пешеходной зоны Горенского бульвара из областного бюджета предусмотрено 7,77 миллиона рублей, из местного бюджета - 2,13 миллиона рублей, из средств граждан - 100 тысяч рублей.

Ефимов отметил, что всего в рамках программы инициативного бюджетирования депутатами Мособлдумы вместе с жителями муниципалитетов было подготовлено более 600 проектов для участия в конкурсе.

«По результатам голосования на портале «Добродел», которое завершено 31 мая, определены лидеры голосования. До 30 июня проекты-победители будут рассмотрены в муниципалитетах и направлены в правительство региона для последующей реализации», - заключил Ефимов.