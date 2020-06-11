8 июня актер Михаил Ефремов, известный своим пристрастием к алкоголю, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Позже в крови артиста также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, а многие адвокаты отказались защищать его в суде. Как развивается громкое дело и какой приговор может ждать актера, читайте в материале РИАМО.

Поход в бар и следы наркотиков

В понедельник, 8 июня, Заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон «Лада», водитель которого позже скончался в реанимации НИИ Склифософского.

По данным СМИ, после аварии Ефремова повезли на медицинское освидетельствование.

Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16, что говорит о тяжелой степени опьянения и равно бутылке водки объемом 0,5. Позже в разговоре с полицейскими Ефремов отметил, что не помнит, сколько он выпил.

Но алкоголь, возможно, не единственное, что употреблял артист перед роковым ДТП: в его анализах также нашли следы кокаина и каннабиноидов. Однако, как сообщил «Ленте.ру» источник, на данном ДТП это вряд ли отразилось и говорит лишь о том, что Ефремов когда-то ранее принимал эти вещества. При этом, по информации ТАСС, в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта наркотиков Ефремову «неустановленными лицами».

Также выяснилось, что в день аварии актер посещал бар Ulysses в Плотниковом переулке столицы, неподалеку от которого находится его дом. В баре позже были проведены следственные действия по делу артиста.

По словам очевидцев, незадолго до аварии Ефремов пришел в бар и попросил налить ему спиртное, при этом он уже был пьян. Актеру, который был завсегдатаем заведения, отказали, после чего он устроил скандал, и его пришлось выпроводить из бара, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно показаниям сотрудников, которые приводит Telegram-канал «112», артист приезжал в бар дважды за день, причем за едой на вынос. Работники утверждают, что в заведении нельзя сидеть с начала введения ограничений из-за коронавируса, и это правило нарушено не было. При этом записи с внутренних камер бара того вечера пропали.

Также СМИ сообщали, что вместе с Ефремовым в момент ДТП находился кто-то из его друзей-актеров, однако эта информация не подтвердилась. Как сообщили в столичном главке МВД, водитель находился в машине один, без пассажиров.

Полиция возбудила в отношении Ефремова уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он был отпущен домой под подписку о невыезде.

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Утро после аварии

Ефремову назначили визит к следователю на 11:00 9 июня, но в отделении он так и не появился. Когда к нему домой в Казарменный переулок приехали полицейские, он отказался выходить из квартиры, сославшись на плохое самочувствие, после чего артисту вызывали скорую.

Как сообщал корреспондент РИАМО, врачи пробыли в доме около получаса, пока сотрудники полиции дежурили во дворе дома актера, чтобы не дать подойти к подъезду многочисленным журналистам.

В СМИ также появилась информация о возможной попытке суицида актера, однако ее опровергли. «У полиции не зафиксировано попытки суицида», - сказал источник Федерального агентства новостей.

На видео, предоставленном пресс-службой столичного главка МВД, видно, как актер сидит на кровати, пьет минералку и разговаривает с полицейским. На вопрос о том, помнит ли он, что произошло ночью, Ефремов отвечает: «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке». А также признает себя виновным: «Да, конечно, признаю. А куда я денусь-то?».

Около 16:00 актера повезли на допрос, при этом он самостоятельно сел в служебный автомобиль. Позже ГУ МВД России по Москве объявило о его задержании. Ефремову предъявили обвинения в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек, и доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения.

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Суд и домашний арест

Слушание проходило в зале, откуда велась трансляция для СМИ. Отмечается, что подозреваемый использовал средства защиты – медицинскую маску и перчатки, с ним присутствовала адвокат.

После того, как судья спросила, не возражает ли он против видеосъемки заседания, актер сказал лишь: «Это все, конечно, чудовищно, страшная трагедия». Позже он дал согласие на съемку.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Кроме того, следователь отметил, что Ефремов нарушил условия подписки о невыезде – актер был вызван в следственные органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, он не был обнаружен, а был найден по другому адресу. В связи с этим подписка была отменена. Ходатайство также поддержала прокуратура, отметив, что на свободе актер может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

В свою очередь, адвокат обвиняемого попросила суд учесть, что у него проблемы со здоровьем, а именно – астма и ишемическая болезнь сердца. Также она отметила, что у Михаила Ефремова шестеро детей, в том числе несовершеннолетние. Сам актер не возражал против домашнего ареста.

В итоге суд постановил взять актера под домашний арест на два месяца — до 9 августа. После этого его доставили домой в служебном автомобиле ФСИН. Также, как сообщил источник «Интерфакса», в отношении актера Михаила Ефремова проведут психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его психическое состояние.

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«Морально уродливый выбор» и отказы адвокатов

По прогнозам адвокатов, согласно 264-й статье УК, Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, и избежать наказания ему не удастся. Его могут отправить в колонию-поселение или колонию строгого режима. При этом определенную роль могут сыграть результаты экспертизы исправности транспортного средства, считает адвокат Виолетта Волкова.

Как в итоге сложится судьба Ефремова, пока неясно. Осложняет положение и то, что многие адвокаты не захотели работать с делом актера. Его представители обзвонили около 50 защитников, но большинство из них дали отказ.

В их числе, например, Татьяна Стукалова, ранее представлявшая интересы скандального футболиста Александра Кокорина, и Александр Добровинский, защищавший поп-звезду Филиппа Киркорова. При этом Добровинский принял аналогичное предложение от семьи погибшего, причем бесплатно.

Адвокат Калой Ахильгов считает, что, если бы в ДТП со смертельным исходом не был замешан алкоголь, многие защитники согласились бы взяться за это дело. Отказы же связаны с тем, что актер сделал «морально уродливый выбор», когда сел за руль нетрезвым, прокомментировал он изданию «Инфо24». Кроме того, сыграло роль множество свидетелей и видео с места происшествия, подтверждающее его состояние на момент ДТП.

В то же время, Ахильгов полагает, что у суда есть возможность назначать наказание ниже низшего предела, а Ефремов может освободиться из тюрьмы через несколько месяцев.

Президент Адвокатской палаты Москвы, известный адвокат Генри Резник не исключил возможность условного наказания для Михаила Ефремова, учитывая личность осужденного. Как отметил Резник в интервью Nation News, «положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания».

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«Не хочу мировой, пусть сядет»

В свою очередь, адвокат Оксана Михалкина считает, что смягчающими обстоятельствами могут выступить извинения перед родственниками погибшего Сергея Захарова и компенсация на сумму не менее 5 миллионов рублей, поскольку Ефремов является публичной личностью.

Тем не менее, прощать Ефремова родственники жертвы аварии не намерены. 9 июня вдова Сергея Захарова Ирина Стерхова рассказала, что с ней до сих пор не связались ни родственники, ни представители актера. «Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти [лет] посидит» - заявила она.

Также брат погибшего в пьяном ДТП Ефремова, Валерий Захаров, уверен, что актер должен понести наказание. Видеозапись опубликовало ГУ МВД России по Москве. Он отметил: «Без разницы, артист или не артист, чиновник, простой человек… Самое главное, что он был пьян».

Коллеги-артисты и друзья самого Ефремова также были возмущены и поражены произошедшим, хотя многие сожалели, что талантливый актер сам разрушил свою жизнь. При этом большинство отмечали, что у Михаила Ефремова серьезная алкогольная зависимость. Сурово высказались о поступке отца и дети актера – Анна-Мария и Никита Ефремовы.

В театре «Современник», где играл Михаил Ефремов, пока не приняли решение о том, убирать ли из репертуара спектакли с его участием. Точную информацию пообещали опубликовать на официальном сайте театра.