РИАМО - 11 июн. Порядка 150 тысяч однолетних и многолетних цветов украсят клумбы Ленинского городского округа этим летом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В настоящий момент завершилось цветение тюльпанов и других луковичных цветов, теперь их место на клумбах округа постепенно занимают однолетники.

«На этой неделе Советскую площадь в Видном украсили алиссум, агератум, цинерарий, тагетисы, бегонии и петуньи разных видов — всего более 10 тысяч однолетних цветов. Массовую высадку рассады планируется завершить до конца июня. Позже продолжится высадка многолетних цветов», — говорится в сообщении.

Цветы, высаженные в июне, будут радовать горожан до поздней осени. Всего в округе этим летом планируется посадить 150 тысяч однолетних и многолетних цветов.

Работники муниципального предприятия «Дорсервис» осуществляют уход за всеми цветами. Клумбы поливают и пропалывают, по мере необходимости также вносят удобрения.

«Все высаживаемые в муниципалитете цветы — отечественные, выращенные в питомниках Подмосковья. Привыкать к почве, дождям, холодам или жаре им не нужно, они уже адаптированы», — отметил сотрудник «Дорсервиса».