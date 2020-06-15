РИАМО - 15 июн. МТС улучшила покрытие и качество связи в населенных пунктах Московской области, ставших основными местами переезда жителей Москвы на период самоизоляции, чтобы они могли продолжить работать удаленно с тем же качеством интернета, что и в столице, говорится в сообщении пресс-службы сотового оператора.

Для обеспечения абонентов, переехавших на долгое время в Подмосковье, быстрым интернетом, МТС оперативно провела корректировку планов строительства и модернизации сети в Московской области, в результате чего локацию оперативно поменяли более 10% запланированных к установке базовых станций.

«В конце марта из Москвы в Московскую область на период самоизоляции выехало около 15% москвичей, многие из которых продолжили работу удаленно из подмосковных городов, коттеджных поселков и СНТ. Переток значительного числа пользователей мобильной связи и интернета МТС выразился в смещении нагрузки в сети в сторону области и изменении сценария использования услуг связи из-за работы и учебы в удаленном режиме», - говорится в сообщении.

Трафик передачи данных в Подмосковье вырос в среднем на 30%, голосовой трафик – на 20%. Самыми активными потребителями мобильного интернета в Московской области стали Чехов, Ивантеевка, Егорьевск, Павловский Посад и Солнечногорск.