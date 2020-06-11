РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В одном из домов на улице Плещеевской в Подольске в четверг отключили горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами 11 июня до их окончания не будет подаваться ГВС (горячее водоснабжение) потребителям по адресу: улица Плещеевская, дом №42/6», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.