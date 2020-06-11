РИАМО - 11 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в Воскресенске с врачами районной больницы №2 и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пика пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Данное медучреждение одним из первых в регионе приняло Covid-пациентов. Сюда по поручению губернатора оперативно поступили 14 аппаратов ИВЛ.

«Здесь в самый пик пандемии врачи спасали жизни. Было развернуто 200 коек. Сегодня еще раз слова благодарности хотел сказать вам — каждому персонально. Инфекционной больнице тяжело пришлось, потеряли двух человек: врача и медсестру», — сказал Воробьев.

По его словам, пик смертности коронавирусных больных пришелся на май — в Подмосковье умерли 506 человек, еще у 900 человек коронавирус не подтвердился, но вся симптоматика присутствовала.

«Еще плюс 200 — с хроническими заболеваниями, на которых коронавирус повлиял. Учитывая, что вскрытие патологоанатомической службой занимает время, то общая цифра по маю у нас вырисовывается - 1606 человек», — отметил губернатор.

Инфекционное отделение больницы в Воскресенске на 48 коек продолжает принимать пациентов с Covid-19. Для медработников организовали временное проживание с питанием в лагере «Дубравушка». Также им предоставили транспорт до работы и обратно.

«Уже 20 марта начали первый прием пациентов. Очень благодарен нашим сотрудникам, которые из 1-й больницы перешли во 2-ю по первому призыву. Переучились и стали инфекционистами, реаниматологами. Сразу начали оказывать качественную медпомощь. Не было проблем абсолютно ни одного дня ни с защитой, ни с медикаментами», — отметил главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Борьба с коронавирусом в учреждении продолжается, но больница постепенно возвращается к прежнему режиму работы. Поэтапно начинают работать отделения неврологии, хирургии, травматологии, кардиологии, гинекологии, офтальмологии и лор-отделение, а также роддом.

В стационарах в день проводится не более двух-трех операций, а в палатах находятся максимум два пациента. Для пациентов ввели новые правила: вход только в перчатках и масках, интервал между записью 30 минут и обязательное измерение температуры.

В пик пандемии в Подмосковье боролись с Covid-19 порядка 40 тысяч медицинских работников.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.