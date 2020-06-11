РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Подольский «Водоканал» проведет внутриквартальную промывку сетей водоснабжения 23 июня в детском саду «Теремок» и 24 июня в школе №22, на время работ могут временно появляться примеси в воде, сообщается на сайте предприятия.

«23 июня с 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг проведут плановую промывку внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды в детском саду «Теремок» на улице Чехова, 6А. 24 июня в то же время промоют сети в школе №22 на проспекте Юных Ленинцев, 90», - говорится в сообщении.

В период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.