РИАМО – 11 июн. Установлена личность сотрудника Росгвардии, который угрожал подбросить наркотики москвичу, он привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Газета.ru.
Ранее в Telegram-канале Baza была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена в одной из московских квартир. На видео два силовика зашли в квартиру и заявили хозяину, что подбросят ему наркотики, если он продолжить громко слушать музыку.
«После появления видеозаписи в социальных сетях была проведена служебная проверка», - говорится в сообщении.
По итогам проверки установили личности сотрудников и изучили все обстоятельства произошедшего.
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