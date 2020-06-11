РИАМО – 11 июн. Установлена личность сотрудника Росгвардии, который угрожал подбросить наркотики москвичу, он привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает Газета.ru.

Ранее в Telegram-канале Baza была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена в одной из московских квартир. На видео два силовика зашли в квартиру и заявили хозяину, что подбросят ему наркотики, если он продолжить громко слушать музыку.

«После появления видеозаписи в социальных сетях была проведена служебная проверка», - говорится в сообщении.

По итогам проверки установили личности сотрудников и изучили все обстоятельства произошедшего.