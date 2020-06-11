РИАМО - 11 июн. В Подмосковье в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию более 4 миллионов квадратных метров жилья, лидерами по вводу жилья в строй являются те муниципалитеты Московской области, которые находятся ближе к МКАД, сообщила в четверг министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«Сейчас на территории Московской области в строительстве находится более 1,5 тысяч МКД на общий объем жилья почти 10 миллионов квадратных метров. План на этот год - ввести в эксплуатацию 4,1 миллиона квадратных метров – 346 многоквартирных домов», - сказала Федотова.

Она отметила, что в 2020 году будет введено в эксплуатацию 84 социальных объекта, из них 43 объекта – школы, а также 24 детских сада и 20 объектов здравоохранения.

По ее словам, на сегодняшний день в Подмосковье ввели в эксплуатацию 92 многоквартирных дома – это 33% от общего объема ввода в эксплуатацию.

«В топе <…> по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов входят те муниципалитеты, которые расположены ближе к МКАД, - Балашиха, Мытищи, Красногорск, Ленинский (округ – ред.) и Одинцово. Наибольший ввод в эксплуатацию сегодня нам дает группа компаний «ПИК», - добавила Федотова.