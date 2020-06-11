РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. Сотрудники УМВД России по Домодедову присоединились к акции, в рамках которой стали донорами крови, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Акция «Донор - это в крови!» приурочена к Всемирному дню донора, который отмечают 14 июня. Она стартовала 8 июня по всей стране. Цель мероприятия - оказание помощи людям, для которых жизненно необходима донорская кровь.

«В данной акции приняли участие сотрудники подразделений патрульно-постовой службы, уголовного розыска и офицеры внутренней службы УМВД. Для участия в акции полицейские приехали в Подольский центр переливания крови. После прохождения необходимых процедур стражи порядка сдали кровь. Среди желающих были как постоянные доноры, так и новички», - говорится в сообщении.

Медицинские сотрудники поблагодарили полицейских за отзывчивость, активное участие в данном мероприятии и вручили памятные сувениры.