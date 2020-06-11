РИАМО - 11 июн. В Бронницах выставили на торги земельный участок площадью 5 955 квадратных метров под производственную деятельность, на участке отсутствуют строения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предназначен для размещения объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых либо их переработки, а также изготовления вещей промышленным способом.

«Земельный участок, на котором отсутствуют какие-либо здания, строения и сооружения, выгодно расположен относительно крупной автомобильной дороги А-107– всего лишь в 300 метрах», – отмечается в материале.

Начальная величина арендной платы за год составляет 600 тысяч рублей. Земельный участок предоставляют в аренду на пять с половиной лет (66 месяцев).

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru 20 июля текущего года. Номер процедуры: 33485.