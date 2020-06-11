РИАМО - 11 июн. Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «Тёма» запускают акцию «Поможем детям-сиротам вместе!», в рамках которой часть средств от продажи ограниченной серии продуктов будет перечислена в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

До 15 августа при покупке биолактов и творожков «Тёма» ограниченной серии 10 рублей с каждой проданной единицы продукции перечислят в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Акция проходит в магазинах «Пятёрочка» и «Перекресток» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге, Смоленске, Великом Новгороде, Пскове, Мурманске, Твери и Петрозаводске, а также в онлайн-супермаркете (www.perekrestok.ru).

«Помощь и забота о тех, кто в этом нуждается, — одно из важнейших направлений для нас. Мы поддерживаем этот проект, чтобы как можно больше детей могли обрести свою любящую семью, дом, теплоту и заботу», — сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.