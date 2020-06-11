РИАМО - 11 июн. Городские службы в предстоящие праздничные выходные, посвященные Дню России, будут работать в усиленном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Таким образом, с 12 по 14 июня будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, внимательно будут следить за соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

«В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - подчеркнул Бирюков.

Он уточнил, что в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Кроме того, в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.