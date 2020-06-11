РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Граффити в виде русской природы украсили стену трансформаторной подстанции в одном из дворов микрорайона Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе многоквартирного дома №4 по улице Генерала Варенникова реализована еще одна совместная инициатива совета дома (председатель - Вергун Владимир) и управляющей компании ООО «СпецКоммунПроект». Весной во дворе было высажено более десятка взрослых деревьев, а в настоящее время появилось новое украшение - стена трансформаторной подстанции украшена граффити в виде пейзажей русской природы», - говорится в сообщении.

Данный двор является одним из лучших в микрорайоне Кузнечики. Территория ухожена, двор имеет все элементы для комфортного пребывания: детскую и спортивную площадки, зоны отдыха. Во всем прослеживается стиль и профессионализм, видна работа ландшафтных дизайнеров.