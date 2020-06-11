РИАМО - 11 июн. С начала текущего года на столичных водоемах спасатели совершили свыше 28 тысяч патрулирований, в том числе около 2,3 тысячи — с 1 июня, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков.

«Всего с начала года спасателями и государственными инспекторами выполнено более 28 тысяч патрулирований. Только с 1 июня совершено 2,3 тысячи патрулирований», — сказал Волков.

Он добавил, что с начала летнего сезона выявлено шесть правонарушений правил пользования маломерными судами, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.