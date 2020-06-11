РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Пробка длиной более 3 километров образовалась на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в четверг днем, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 14:46 на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на садовое товарищество «Петрица». Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большой Серпуховской, проспекте Ленина и других.