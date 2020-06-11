РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев обсудил с молодежью городского округа Мытищи волонтерство, меры соцподдержки и ряд других вопросов.

«В дистанционном режиме пообщался с молодежью городского округа Мытищи. Обсудили коронавирус и самоизоляцию, волонтерство и меры соцподдержки, экономику и поправки в Конституцию и, конечно, старт Falcon 9, который вывел Crew Dragon на орбиту, его перспективы и значение для развития космической отрасли в мире», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что беседа получилась очень интересная, будут продолжаться встречи и в таком формате.