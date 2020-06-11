РИАМО - 11 июн. Смотровая площадка PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже небоскреба в «Москва-Сити», возобновит свою работу с 16 июня, первые три дня она будет работать бесплатно для посетителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы PANORAMA360.

Ранее смотровую площадку закрыли из-за введения в столице режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

«В целях поддержки москвичей и гостей столицы 16, 17 и 18 июня двери PANORAMA360 будут открыты для всех посетителей на безвозмездной основе. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте pnr360.ru», - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности гостей посещение смотровой площадки будет организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Все посетители обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. Во время акции продолжительность посещения PANORAMA360 ограничена.

Гости PANORAMA360 смогут продегустировать мороженое от самой высокой фабрики в мире, а также узнать историю создания мороженого в самом высоком музее Москвы. Кроме того, на площадке доступны 3D-квест «Москва-Сити» и цифровой гид, который познакомит с 33 достопримечательностями столицы с высоты 89-го этажа.