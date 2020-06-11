РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар проинспектировал работу муниципального Центра управления регионом подмосковного Красногорска в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В совещании, посвященном работе центра, приняли участие Рымар, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Бурцев, глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, заместители главы администрации округа.

«Мы на еженедельной основе отслеживаем работу Центра управления регионом, губернатор лично это отслеживает. И мы видим, что в Красногорске, к сожалению, муниципальный Центр управления регионом находится в красной зоне», - сказал Рымар.

Среди причин он назвал достаточно большое количество просроченных ответов, повторных и отложенных сообщений. При этом около 20% ответов, которые дают представители администрации в ЦУРе, возвращаются пользователями на повторную отработку. Это самый большой показатель в регионе.

«За отчетный период в Красногорске получили 3 184 сообщения, в Одинцове – 4 200. В Красногорске более 18% повторных жалоб, а в Одинцове – 11%. Практически в два раза меньше, хотя сообщений там получено больше. Значит, работа там выстроена лучше», - привел пример Рымар.

Больше всего обращений от жителей Красногорска касаются блока ЖКХ, дворов и дорог.

«Мы приехали, чтобы помочь коллегам, поделиться с ними опытом. Есть примеры других муниципалитетов, схожих по размерам, численности населения, бюджету. Мы поделимся лучшими практиками и выстроим эту работу», - добавил министр.

По словам главы округа, жители занимают активную позицию. С начала нынешнего года в муниципальный ЦУР поступило порядка 7 тысяч обращений от граждан.

«Мы можем сказать, что удовлетворили запросы жителей без вопросов только в 50% случаев», - отметила Хаймурзина.

Она дала поручение в короткие сроки найти помещение, в котором разместят всех специалистов, работающих с обращениями граждан. Сейчас они находятся в разных ведомствах, что затрудняет взаимодействие.