РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. За минувшие сутки 19 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на территории городского округа Мытищи, всего в муниципалитете 1509 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 724 новых случая коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксирован 47181 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14187 человек. В городском округе Мытищи выявили 1509 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Десятого июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 1490.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Всем жителям региона рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение масок в общественных местах.