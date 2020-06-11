РИАМО - 11 июн. С четверга в столице работодатели могут протестировать работников на наличие антител к коронавирусу, тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, в рамках которого организация может выбрать удобную медицинскую организацию на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови, а последующее исследование осуществляется полностью за счет средств города», — сказала вице-мэр.

Работодатель сам может выбрать удобное место для проведения забора крови из вены. Время и дату сдачи анализа можно обсудить с работниками поликлиники.

Для того, чтобы провести тест на антитела к Covid-19, работодатель должен выбрать одну из медицинских организаций на карте. Нужную информацию по заключению договора можно узнать по указанному телефону. Далее требуется направить соответствующие документы.

Результаты теста будут доступны в электронных медицинских картах работников в течение трех дней на сайте. В каждой организации назначат ответственного сотрудника, который тоже получит доступ к результатам анализа, если будет получено согласие других сотрудников.

«Последние три дня мы тестировали эту технологию с работодателями и отрабатывали все механизмы. За это время тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства. Я надеюсь, что этот проект будет востребован так же, как и другие в этой области», — заключила Ракова.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.