РИАМО - 11 июн. Количество утонувших в столичных водоемах людей за последние 10 лет сократилось почти в 2,5 раза, а число происшествий по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 62%, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков.

«Количество происшествий на водных объектах имеет положительную динамику на протяжении последних 10 лет. Это огромная заслуга органов исполнительный власти города Москвы. По сравнению с 2010 годом количество утонувших на водных объектах города снижено в 2,4 раза», — сказал Волков.

Он добавил, что за аналогичный период прошлого года количество происшествий на водных объектах снизилось на 62%, а количество утонувших — на 73%.

«Безусловно, это связано с высоким уровнем соблюдения режима самоизоляции в Москве, а также неблагоприятными (эпидемиологическими - ред.) условиями. Но в большей степени — это рукотворные показатели результатов работы органов исполнительной власти», — заключил Волков.