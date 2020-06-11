РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 33 новых случая Covid-19, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье за сутки выявлено 724 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47181. Скончались 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14187 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2416», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 июня в горокруге насчитывалось 2383 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.