РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Музей танка Т-34 в городском округе Мытищи возобновит прием посетителей с 16 июня, число билетов будет временно ограничено, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

В период с 10 по 15 июня 2020 года музей работает только в режиме онлайн. С 16 июня музей возобновляет прием посетителей.

«Вход в музей – только по электронным билетам, приобретенным через интернет. Число билетов, выделяемых на календарный день, временно ограничено. Вход в здание музея для посетителей всех возрастов – только в медицинских масках! Посещение музея предполагает самостоятельное знакомство с экспозицией. Экскурсионное обслуживание временно не проводится. Вниманию посетителей – обновленная экспозиция первого этажа», - говорится в сообщении.

Все изменения в регламенте деятельности учреждения будут оперативно публиковаться на сайте и страницах музея в социальных сетях.