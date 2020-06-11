РИАМО - 11 июн. Системы микроклимата поддерживают в салонах поездов «Иволга» на Московских центральных диаметрах комфортную температуру воздуха, несмотря на аномально жаркую погоду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Летом средняя температура в вагонах составляет 22 градуса. Постоянную микроциркуляцию воздуха обеспечивает система микроклимата, в которую интегрирована установка обеззараживания воздуха. Это особенно важно во время пандемии коронавируса.

«В основу системы микроклимата входят ультрафиолетовые бактерицидные лампы, аналогичные тем, что используют в здравоохранении. Они убивают почти 100% бактерий и вирусов. Важно, что они работают и во время стоянок поездов в депо, и во время эксплуатации составов на маршрутах диаметров», — говорится в сообщении.

После отмены самоизоляции дезинфекцию отменять не намерены. На МЦД ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. В то же время жителей столицы призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия – выполнять санитарные требования.