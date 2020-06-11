РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Сотрудники ГИБДД Люберец начнут проверять автомобили, перевозящие опасные грузы, рейд пройдет с 15 по 21 июня, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 15 по 21 июня 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД «Люберецкое» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». При надзоре за дорожным движением в рамках мероприятия будет осуществляться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». В отношении нарушителей таких правил будут приняты меры административного воздействия.