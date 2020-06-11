РИАМО - 11 июн. «Оранжевый» уровень опасности объявили в столице до вечера четверга из-за очень высокой температуры воздуха, дождя, порывистого ветра и града, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Данный уровень опасности из‑за сильной жары до 32 градусов действует в Москве до 18:00 четверга. Из-за дождя, ветра (при грозе порывы 18-23 метров в секунду), града — до 22:00 четверга.

В Подмосковье «оранжевый» уровень опасности из-за града, ветра и дождя действует до 00:00 пятницы, 12 июня.

Также в Москве и Подмосковье до 09:00 13 июня действует «желтый» уровень опасности из-за грозы.