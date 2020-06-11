РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. В преддверии Всемирного дня донора крови, который Всемирная организация здравоохранения и все страны отмечают 14 июня, депутаты совета депутатов городского округа Мытищи и активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию по сдаче крови, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«В этот достаточно непростой период жизнь не останавливается, идут плановые операции, и потребность в крови остается достаточно высокой. У депутатов фракции «Единая Россия» сложилась хорошая, добрая традиция сдавать кровь в нашей Мытищинской городской клинической больнице. Очень радостно, что появляются новые лица, молодые ребята. Приятно помогать какому-то человеку и знать, что сделал конкретное доброе дело», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он предложил мытищинцам присоединиться к акции по сдаче крови. Сделать это сейчас стало проще: в отделении увеличилось количество приемных дней – с двух до пяти. Доноров принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00 по адресу: улица Коминтерна, 24. Подробности можно узнать по телефону 8(495)586-41-66.