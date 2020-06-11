РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 июн. Вгородском округе Щелково будет создан новый заказник «Душоновские болота» с подтвержденным местообитанием 80 видов позвоночных животных, в будущем он может стать ценным объектом для развития экотуризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На заседании правительства Московской области одобрено создание государственного природного заказника «Душоновские болота» общей площадью 2 579 гектаров. Он будет расположен в городском округе Щелково, к востоку от села Душоново, и состоять из одного участка, охватывающего целиком массив Душоновских болот с прилегающими лесными кварталами.

«Животный мир заказника отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ северо-востока Московской области. При обследовании биологи установили обитание здесь 80 видов позвоночных животных, в том числе пять видов амфибий, трех видов рептилий, 56 видов птиц и 16 видов млекопитающих», - говорится в сообщении.

Также здесь отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, черный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки - малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая, сенница болотная. Кроме того, здесь обнаружено восемь видов краснокнижных растений.

Специалисты отмечают, что территория будущего заказника подвергается негативному антропогенному воздействию, в первую очередь, из-за передвижения по ней на автомобилях и квадроциклах жителей, приезжающих на пикники или за грибами и ягодами. Поэтому режимом особой охраны здесь запретят передвижение на любом транспорте, кроме проезда по существующей автодороге к СНТ «Озон». Под запретом также строительство и любая хозяйственная деятельность, которая может нарушить ценные экосистемы.

В будущем заказник может стать ценным объектом для развития экотуризма, поскольку вблизи ежегодно проводится большой фестиваль реконструкторов «Душоновские маневры».