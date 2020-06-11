РИАМО - 11 июн. Редкого трехпалого дятла обнаружили при обследовании побережья Озернинского водохранилища в подмосковном Рузском округе, эта птица отличается от других дятлов своей «молчаливостью», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Трехпалый дятел занесен в Красную книгу Московской области.

«Этот вид дятлов один из самых мелких в Подмосковье, «шапочка» у самца не красного, а желтого цвета, у самочки – не выражена. Кроме того, от других видов дятлов трехпалый отличается «молчаливостью», - говорится в сообщении.

Биологи обнаружили самку трехпалого дятла при обследовании прибрежного лесного массива. Птица кормилась на старых елях. Встреча произошла в гнездовой период, что позволяет предположить, что трехпалый дятел может гнездиться где-то неподалеку.

На западе и юге Московской области этот вид встречается довольно редко. Для обитания трехпалому дятлу необходимы крупные старовозрастные лесные массивы таежного типа с наличием засыхающих елей.