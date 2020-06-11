РИАМО - 11 июн. Возможность проголосовать в течение недели по поводу изменений в Конституцию позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин

Он напомнил, губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу - организовать голосование внимательно и с учетом новых стандартов.

«Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется, но мы не должны забывать о мерах предосторожности. Голосование по поправкам состоится 1 июля. При этом отдать свой голос можно будет в течение недели. Такой подход поможет избежать массового скопления людей на избирательных участках», — сказал Чаплин.

Он добавил, что примет участие в голосовании. По мнению Чаплина, это один из главных способов проявить свою активную гражданскую позицию.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Кроме того, жители смогут проголосовать с 25 июня до 30 июня.

Ранее РИАМО запустило специальный проект, посвященный всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию. На сайте constitution.riamo.ru собрана вся самая важная и актуальная информация о проведении голосования в Московском регионе.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.