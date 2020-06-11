РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Около 1 тысячи комплектов масок планируют выдать малоимущим семьям Подольска на текущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам региона бесплатно раздают защитные маски. В апреле их начали выдавать на всех постах ГИБДД и раздавать силами волонтеров. В Подольске получить маски горожане могут в учреждениях молодежной политики. Так, 10 июня выдача началась в структурном подразделении «Факел» молодежного центра «Максимум».

«В Подольске выдача началась 10 июня и ведется с 15:00 до 19:00 по спискам, которые предоставили органы социальной защиты населения. Сотрудники социальной защиты созваниваются с жителями и определяют удобное место и время для выдачи. Основная цель – противодействие распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19, чтобы наши жители были максимально защищены. Сейчас к выдаче малоимущим семьям готовы порядка 1 тысячи комплектов масок по 20 штук», - сказала замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяна Ропот.

Она добавила, что на следующей неделе ожидается поставка масок для неработающих пенсионеров, согласно спискам органов социальной защиты населения. Работа проводится в тесном контакте с правительством Московской области. Волонтеры и работники сферы молодежной политики подключены к выдаче наборов масок.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.