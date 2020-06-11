Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы

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«Транспорт сейчас является потенциально опасным местом для распространения коронавируса. В случае длительного пребывания в замкнутом пространстве расстояние в 1,5 метра между пассажирами перестает казаться разумным», – отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. По его мнению, сейчас может отправиться в путешествие только «крайне легкомысленный человек».

Тем, кто все-таки решится на поездку, стоить помнить о главном – по словам Дубинина, это респиратор необходимого уровня защиты, который нужно носить на протяжении всей поездки. Не менее важна постоянная дезинфекция на транспорте, качество которой остается на совести перевозчика.

Если перед вами стоит выбор вида транспорта – самолет, поезд, личное авто или что-то иное – стоит выбрать тот, где общение с попутчиками будет минимальным. «К соседям по поездке нужно относиться как к потенциально инфицированным», – настаивает Дубинин.

Врач рекомендует: «Можно придумывать оригинальные маршруты, по которым обычно не ездят, а, значит, там вы будете одни». В качестве примера Дубинин привел популярного блогера и дизайнера Артемия Лебедева, который в конце апреля 2020 года отправился в путешествие из Ярославля в Санкт-Петербург на яхте.

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