Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы

Путешествие с детьми
Лето 2020 года для путешественников будет сложным, ведь многолюдные вокзалы и аэропорты, салоны самолетов и вагоны поездов дальнего следования – те места, где есть вероятность заразиться коронавирусом. Самое «слабое звено» в семейных путешествиях – это дети, которые так и норовят снять маску в самый неподходящий момент и потрогать без перчаток кишащие бактериями перила и сиденья. Обозреватель РИАМО пообщался с врачами и заядлыми путешественниками и собрал советы для тех, кто все-таки планирует отправиться в большое семейное путешествие этим летом.
Меры безопасности в транспорте
«Транспорт сейчас является потенциально опасным местом для распространения коронавируса. В случае длительного пребывания в замкнутом пространстве расстояние в 1,5 метра между пассажирами перестает казаться разумным», – отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. По его мнению, сейчас может отправиться в путешествие только «крайне легкомысленный человек».
Тем, кто все-таки решится на поездку, стоить помнить о главном – по словам Дубинина, это респиратор необходимого уровня защиты, который нужно носить на протяжении всей поездки. Не менее важна постоянная дезинфекция на транспорте, качество которой остается на совести перевозчика.
Если перед вами стоит выбор вида транспорта – самолет, поезд, личное авто или что-то иное – стоит выбрать тот, где общение с попутчиками будет минимальным. «К соседям по поездке нужно относиться как к потенциально инфицированным», – настаивает Дубинин.
Врач рекомендует: «Можно придумывать оригинальные маршруты, по которым обычно не ездят, а, значит, там вы будете одни». В качестве примера Дубинин привел популярного блогера и дизайнера Артемия Лебедева, который в конце апреля 2020 года отправился в путешествие из Ярославля в Санкт-Петербург на яхте.
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Как научить ребенка носить маску
В аэропортах и самолетах на сегодняшний день действуют, пожалуй, самые строгие правила, которые призваны оградить пассажиров от распространения коронавируса. Так, на борту самолета все должны находиться в защитных масках и перчатках, причем вне зависимости от длительности полета. Стюард сделает предупреждение пассажирам, бесцельно передвигающимися по салону. Кроме того, режим «пристегните ремни» сейчас действует во время всего полета.
Проблемы могут возникнуть с маленькими детьми, для которых долгое пребывание в маске станет серьезным испытанием. О том, как пережить перелет в новых условиях с детьми, рассказала мама двух детей Татьяна Крашенинникова. Женщина начала подготовку к рейсу заранее.
«Кроме игр на ношение маски, поддержания рук в чистоте с помощью «волшебных пшикалок», я была озадачена, как убедить младшего (ему 4 года) носить маску долго», – поделилась Татьяна. Выход нашелся случайно – в Интернете попалась маска с принтом мультгероя, которая очень понравилась ребенку. «До посадки на самолет маска практически не снималась. Он казался себе крутышкой», – рассказала женщина.
Процесс дезинфекции в самолете детям подавался «под соусом» борьбы с вредными бактериями. «В этом плане еще очень полезным оказался американский мультфильм «Осмосис Джонс» (его главный герой проглатывает опасный вирус – прим. ред). Чтобы поменьше контактировать с поверхностями, мы играли в «недотрожку». Кроме того, мы часто меняли перчатки и дополнительно обрабатывали руки антисептиком», – поделилась Татьяна.
Опытная мама настаивает – соблюдая меры безопасности, взрослые должны вести себя спокойно и адекватно. «Мы задаем тон настроения и вселяем уверенность в детей. Наше спокойствие говорит малышам, что все хорошо, что все необычное – лишь игра», – подытожила Татьяна Крашенинникова.
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Поездка на автомобиле
Автопутешествия этим летом – наиболее безопасный вид перемещения, ведь риск подхватить «корону», передвигаясь на личном авто, гораздо ниже, чем в поезде или в самолете.
«В машине – только семья, нет лишних пассажиров, поэтому не будет и переживаний по поводу того, что кто-то чихает или кашляет», – отмечает заядлая мама-путешественница Анна Оверчук, автор Инстаграм-канала «Гид путешествий с детьми».
Однако автопутешествия с детьми довольно хлопотны, особенно если дети еще маленькие. Опытная мама рекомендует делать остановки каждые два-три часа, избегая заправок с большим количеством людей. «Лучше останавливаться в парковочных зонах, там достаточно места, где взрослые могут размять ноги, а дети – спокойно побегать», – рекомендует Оверчук.
Еду для перекусов лучше взять с собой, а не рассчитывать на придорожные кафе или заправки. К тому же, сейчас многие заведения могут быть закрыты. «В парковочных зонах и на заправках есть столы, иногда на открытом воздухе, где можно комфортно разместиться и съесть домашнюю еду», – отмечает Анна. А путешествующие с палаткой могут утроить пикник в каком-нибудь живописном месте, например, на берегу реки.
Вопрос посещения туалета для детей можно решить с помощью дорожного горшка. «Для мальчиков есть отличные варианты писсуаров в виде бутылочки с воронкой», – рассказывает путешествующая мама. Если все-таки есть необходимость остановиться на заправке, чтобы сходить в туалет, нужно обязательно использовать индивидуальные средства защиты, то есть маски и перчатки, напоминает Анна Оверчук.
Если дорога дальняя, и нужно остановиться на ночлег, автор канала о путешествиях рекомендует заранее забронировать квартиру вместо отеля, или же взять с собой палатку.
Чтобы меньше останавливаться в дороге и, тем самым, минимизировать контакты с другими людьми, Анна рекомендует заранее продумать развлечения для ребенка в дороге. «Для малышей подойдут любимые книги с иллюстрациями, которые можно подолгу рассматривать, пазлы, конструктор «Лего», а также аудиосказки и мультики», – рекомендует эксперт.
Не лишним будет напомнить о том, что в машине должен быть запас средств индивидуальной защиты для всей семьи – масок, перчаток, санитайзеров и антибактериальных салфеток. «Также в доступном месте должна быть сменная одежда, как для детей, так и для взрослых», – советует Анна Оверчук.
Путешествие на поезде
В поездах дальнего следования по-прежнему соблюдают повышенные меры безопасности – вагоны-рестораны закрыты, а влажная уборка с дезинфекцией ручек и вагонов проводится чаще, чем обычно. Однако пассажиров в пути не заставляют носить маски и перчатки, но рекомендуют сократить перемещения по вагонам.
«Если вы решили ехать на поезде, выбирайте купе или СВ, чтобы контактов с попутчиками было как можно меньше. Если это купе, то лучше выкупить его полностью, чтобы кроме членов вашей семьи там никого не было», – поделилась жительница Подмосковья Ольга Михайлова, которая недавно отправилась в Крым с детьми на поезде «Таврия».
По ее словам, все дорогу смущало только одно – практически никто в поезде не соблюдал меры предосторожности, связанные с коронавирусом. «Проводница надела маску только один раз, когда проверяла билеты перед посадкой. Все остальное время она была без средства защиты, когда разносила чай, пылесосила – вынужденных контактов с ней у нас было много», – заметила женщина. В маске был только один сотрудник «Таврии» – официант вагона-ресторана, который разносил заказанные пассажирами блюда.
Пассажиры, уверяет женщина, тоже были довольно расслаблены. «Как только сели в поезд, в наше купе стали сразу заходить соседи – то одно им нужно, то другое, то поговорить, как в старые добрые времена… Но нам это было не приятно. Поэтому дверь нашего купе была закрыта на протяжении всей поездки. Соседям я вежливо намекнула, что мы не расположены к общению», – рассказала Ольга Михайлова.
Путешествуя с детьми в поезде дальнего следования, женщина рекомендовала, прежде всего, обеспечить им максимум развлечений. «Если этого не сделать, дети разбегутся по вагону, пойдут по соседям, будут хвататься за грязные поручни и тому подобное», – заметила она. А вопрос частых походов детей в общий туалет женщина предложила решить все там же дорожным горшком.
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