РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. В Реутове ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья напал на жителя Домодедова и украл у него мобильный телефон, злоумышленника задержали сотрудники МУ МВД России «Балашихинское», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Пострадавший житель Домодедова обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское». Он рассказал, что неизвестный, применив насилие, похитил у него мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции ранее судимый 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту следователем отделения дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемый задержан.