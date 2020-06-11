РИАМО – 11 июн. Часть визовых центров стран Европы постепенно начинают открываться после режима самоизоляции, но большинство из-них пока закрыты, сообщает aif.ru.

В визовый центр Франции можно приехать и сдать документы, однако по предварительной записи, и вход только по одному. При этом покупку авиабилетов стоит планировать минимум на июль.

«Подать документы можно, но их рассмотрение начнется с 14 июня. Билеты для туристической поездки рекомендуем брать на даты с середины июля», — сказал представитель визового центра Великобритании.

Это же касается и центра Нидерландов. При этом в визовых центрах Германии нерабочий период продлили до дальнейшего распоряжения. Получить визу в эту страну могут пока только определенные категории граждан.

Также не работают визовые центры Италии. Однако Испания планирует начать принимать туристов уже с 1 июля. А в Грецию можно подавать документы на шенгенскую визу с 25 мая, но только по записи и напрямую в Консульство.

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