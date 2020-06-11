1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Выражать свое мнение о внесении изменений в основной закон нашей страны предстоит в условиях ослабевающей эпидемии коронавируса. Как пройдет голосование в Московской области, будет ли безопасно прийти на избирательный участок и как обеспечат легитимность плебисцита, в интервью РИАМО рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>

- Илья Сергеевич, уже с 25 июня граждане России могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как идет подготовка к этому событию в Московской области?

- Подготовка идет полным ходом. Конечно, все наши комиссии готовились к голосованию 22 апреля, поэтому Московская область просто продолжила работу по подготовке к голосованию. Мы готовим избирательные участки, взаимодействуем с муниципалитетами, закупаем в большом количестве средства индивидуальной защиты для граждан и наших коллег, тех, кто будет проводить голосование на участках. Завершаем печать бюллетеней для голосования.

- Сколько участков для голосования будут открыты в Подмосковье?

- Всего в Московской области будут открыты 4134 основных участка. Еще будет порядка 50 в местах временного пребывания. Их точное количество может измениться, мы следим за эпидемиологической обстановкой.

- Как смогут проголосовать люди, которые будут в эти дни отдыхать на даче?

- Уже с 5 июня у граждан есть возможность выбрать участок по месту нахождения, воспользовавшись сервисом «Мобильный избиратель». Выбрать удобный участок можно через портал «Госуслуги», а также в МФЦ и ТИКах. С 16 июня такая возможность появится также в участковых избирательных комиссиях.

- Появятся ли в Подмосковье нестационарные участки?

- В Подмосковье достаточно населенных пунктов, куда нельзя добраться никак, кроме как на автомобиле. В таких местах мы будем проводить масштабное выездное голосование. Либо, если какое-то конкретное СНТ к нам обратится с заявкой, мы, конечно же, приедем. В середине населенного пункта или в административном здании обеспечим (голосование - ред.) в период шести дней до дня голосования (1 июля - ред.). Но пока таких заявок не поступало. Так что где это необходимо и где это возможно сделать – голосование пройдет, так сказать, «в походных условиях» - в палатках на улице.

- Сколько будет наблюдателей?

- Наблюдателями в этот раз по установленным нормативным актам занимается Общественная палата. Как Российской Федерации, так и региональная Общественная палата, и общественные палаты в районах. В настоящий момент они обобщают данные, выдают разрешения на наблюдение, составляют списки. В дальнейшем нам направят эти списки для того, чтобы мы могли распределить их по избирательным участкам. На роль наблюдателей от Общественной палаты Московской области к нам поступила 21 тысяча заявок.

- Какие меры санитарной защиты будут обеспечены на участках для голосования?

- Беспрецедентное количество средств индивидуальной защиты закуплено в Московской области. Начиная от ковриков на входе в помещение для голосования. Дальше идут ленты, определяющие расстояния между голосующими и место, где люди голосуют. Одних только медицинских масок мы закупили больше 5 миллионов. Даже если корреспонденты придут без маски, мы, разумеется, всех обеспечим. И масками, и санитайзерами, и перчатками.

Дезинфекция помещений для голосования также обязательно будет проходить каждые 10-15 минут. Мы планируем проверять членов избирательных комиссий на Covid-19. Наши коллеги, которых почти 40 тысяч, будут в специальных халатах, защитных экранах на лицо и масках, перчатках. Да, это непросто, но у них будет достаточно пауз, чтобы передохнуть от защитной «амуниции».

- Будут ли голосующим измерять температуру? Нужно ли приходить со своими масками и перчатками?

- Каждый гражданин, приходящий на участок голосования, обязательно получит маску.

Безусловно, каждому дадут «одноразовую» ручку, которая тоже будет упакована. Он ее сам открывает, обрабатывает руки санитайзером, голосует и ручку забирает с собой.

Температуру, разумеется, будут измерять на входе. В случае, если мы выявим повышенный температурный режим (выше чем 37,2 - пока такая норма нам санэпиднадзором установлена), тогда у нас будет предусмотрено для этих лиц голосование не в самом помещении, а если будет хорошая погода, то на улице. Рядом со зданием, где проходит основное голосование.

Дальше, конечно же, медицинский работник проведет обследование и, если потребуется, даст медицинские консультации, направит в больницу или сделает тест. Это уже полномочия медиков. Наша задача - обеспечить безопасность для наших голосующих.

- Будет ли возможность проголосовать у людей с подтвержденным коронавирусом, кто находится в больнице или на карантине?

- В ряде больниц Подмосковья будут организованы временные участки, за исключением больниц, перепрофилированных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Голосование больных Covid-19 – это очень сложный вопрос, который в настоящее время прорабатывается.

Если человек в тяжелом состоянии, то вряд ли он вообще сможет проголосовать. Если он, например, лежит на аппарате искусственной вентиляции легких. Если же это самоизоляция дома, то у нас для этого предусмотрено бесконтактное голосование.

- Как будет организовано надомное голосование? Кто может проголосовать на дому?

- В этот раз не только необычна сама процедура голосования, так как такого в России еще не было. Поэтому и меры приняты беспрецедентные. Во-первых, проголосовать на дому в этот раз может любой гражданин. Для этого нужно сообщить о своем решении в ТИК. И тогда к вам приедет сотрудник, прямо к вашей квартире.

- Какие меры санитарной защиты будут обеспечиваться в этом случае?

- Сотрудник повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о вносимых поправках. Вы этот пакет забираете, дома делаете свой выбор. И далее опускаете свой бюллетень в ящик, который оставят на лестничной площадке. Все члены избирательной комиссии экипированы, защищены. То есть это не опаснее, чем сходить в магазин.

- Как будет обеспечиваться контроль за нарушениями на избирательных участках? Будет ли видеонаблюдение, в том числе и в переносных шатрах?

- Какие могут быть нарушения или вбросы, когда нет кандидатов? Это просто волеизъявление граждан. Есть просто ответ «да» или «нет», «согласен» - «не согласен». И президент об этом говорит. Ему интересна позиция граждан. Он сказал: «Я сам буду голосовать». Да, в Московской области ранее были замечания по ряду территорий, и нас критиковали. Как мне кажется, мы приняли исчерпывающие меры. Поменяли и председателей, и членов комиссии, допускаем всех наблюдателей на участки.

Что касается видеонаблюдения - во всех ТИКах по две, в некоторых случаях по три камеры будет установлено. Там, где будут подводиться итоги. У всех членов участковых избирательных комиссий есть мобильное приложение. Если будет необходимость, они фиксируют любые нарушения, и мы из Избирательной комиссии Московской области в любой момент времени можем выйти в любую избирательную комиссию и посмотреть, что там происходит. Но стационарного, как мы привыкли при голосовании за президента, масштабного видеонаблюдения на избирательных участках не будет. У нас КОИБы будут установлены, огромное количество дополнительных средств безопасности, металлодетекторы и так далее.

Подчеркну, у нас большая роль отводится наблюдателям. Кроме того, в Мособлизбиркоме работает горячая линия, на которую в случае нарушений будут поступать соответствующие обращения. В день голосования, 1 июля 2020 года, по телефону 8 (800) 550- 97-44 горячая линия принимает звонки с 08:00 и до момента подведения итогов голосования Избирательной комиссией Московской области.

- А будут дарить подарки после голосования, как это бывает на выборах?

- Сейчас это достаточно опасно. Никаких массовых мероприятий, никто петь на участках не будет.

Это серьезное мероприятие, которое длится целую неделю, чтобы каждый гражданин мог спокойно прийти и выразить свое волеизъявление.

- Почему Московская область не стала принимать участие в эксперименте по дистанционному электронному голосованию?

- Все очень просто. Определение регионов, которые участвуют в ДЭГе, исключительное полномочие Центральной избирательной комиссии. Разумеется, Московская область готова, у нее есть все возможности, но надо понимать одну вещь. Сама эта система была опробирована один раз в Москве. И эксперты опасаются, что если будет большое количество пользователей, то она в какой-то момент может дать сбой. Мы один из самых огромных регионов в стране. Если с Москвой, то это более 14-15 миллионов голосующих. По решению Центральной избирательной комиссии система (должна обеспечивать процесс голосования - ред.) до 10 миллионов (человек – ред.). Поэтому мы уступили свое место Нижнему Новгороду.

Но могу заверить – то, что Московская область не применяет дистанционное электронное голосование, никак не повлияет на возможности голосующих. У нас используется весь набор возможностей, предоставленный для обеспечения волеизъявления граждан. Это и «Мобильный избиратель», о котором я уже упоминал, да и голосование растянуто на несколько дней.

- Какая ожидается явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в регионе?

- У нас традиционная явка в федеральных кампаниях в районе 60%. Что по президенту, что по губернатору, по заксобранию, по Государственной Думе. Иногда чуть ниже, иногда чуть выше. С учетом, что день голосования перенесен на лето, растянут во времени, то есть есть возможность проголосовать не только 1 июля, но еще и шесть дней до него, я думаю, явка будет довольно высокой. Впервые голосующих ожидается порядка 45 тысяч человек.

- Как будут информировать о проведении голосования в Подмосковье?

- Только бесконтактное информирование. У нас уже 800 баннеров и билбордов развешены по территории региона. Все электронные поверхности уже вещают, включая ролики со звуком и без. Разумеется, информирование достаточно мощное и в сети интернет, и по ТВ.

Но надо понимать, что, по всем социологическим исследованиям, информированность населения об инициативе по голосованию составляет уже более 90%. В данном случае мы считаем, что Московская область максимально использовала все ресурсы.

В заключение добавлю, что избирательные комиссии – это организаторы голосования. Наша задача – сделать голосование комфортным, безопасным и, конечно, легитимным.