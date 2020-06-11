РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Причиной обрушения перекрытия в строящемся торгово-офисном здании в подмосковном Красногорске могло стать нарушение технологии при монтаже опалубки, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Обрушение перекрытия в торгово-офисном здании по адресу: Красногорск, улица Братьев Горожанкиных, дом 15, произошло 10 июня. Застройщик – ООО «Лидер».

«По факту ЧП в четверг Главгосстройнадзор начал административное расследование и организовал работу технической комиссии. По предварительным данным, обрушение произошло по причине нарушений технологии монтажа опалубки, допущенных подрядной организацией ООО «Востокжилстрой», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.

Он отметил, что по результатам административного расследования и работы технической комиссии будет дана оценка причинам происшествия, установлены виновные лица, а также возбуждено дело об административном правонарушении для привлечения их к ответственности.

«Строительство объекта возобновится по окончании административного расследования и проведения технического обследования строительных конструкций, затронутых обрушением, в рамках которого будут сделаны выводы об их техническом состоянии», - заключил Гарибян.