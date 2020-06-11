РИАМО - 11 июн. Департамент здравоохранения Москвы обосновал расхождение данных о смертности пациентов с Covid-19, которые опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф и на сайте департамента.

«Москва передает на сайт стопкоронавирус.рф ежедневные оперативные данные о смертности от коронавируса. Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз Covid установлен еще при жизни (U07.1), а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок», – говорится в сообщении на сайте департамента.

Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти. Итоговые данные за месяц публикуются Депздравом Москвы на основании данных ЗАГСа и Росстата РФ по результатам итоговых заключений всех проведенных патологоанатомических исследований.

По статистике ЗАГС, за апрель число смертей составило 805, за май – 2757. Общее количество смертей за два месяца составило 3562. На сайте стопкоронавирус.рф приводились другие данные – 642 смерти в апреле и 1895 – в мае, итого – 2537 скончавшихся пациентов. Разница за апрель составила 163 человека, разница за май – 862. Итоговая разница за два месяца – 1025 человек.

Разница в числе смертей за апрель и май вызвана тем, что причина смерти от коронавируса была установлена после смерти по результатам патологоанатомического вскрытия. Прижизненно диагноз не был подтвержден лабораторными тестами (у 163 человек за апрель и 283 человек – за май). При этом по 579 смертям за май была произведена перекодировка по методическим рекомендациям Минздрава РФ.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что число умерших пациентов, у которых выявили коронавирус, в июне будет значительно ниже по сравнению с маем.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.