РИАМО - 11 июн. Из-за установившейся в Подмосковье теплой и влажной погоды многие грибы могут быть поражены червями, второй проблемой для грибников может стать резкий спад количества грибов в осеннее время, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«Есть одна печальная новость, которая заключается в том, что сейчас жарко и влажно, а это самая лучшая погода для развития грибных вредителей, личинок. То есть грибы, которые начали сейчас собирать - белые или шампиньоны - все это уже практически поголовно червивое», - сказал Вишневский.

Он добавил, что второй проблемой для грибников в этом сезоне может стать то, что из-за раннего появления осенних грибов, которое ожидается уже в конце июня, самой осенью грибов может не хватить.

«Теоретически это может быть. Сейчас про это сложно говорить, но теоретически - это вероятно», - добавил Вишневский.