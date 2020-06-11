РИАМО - 11 июн. Пик по осадкам в Московском регионе ожидается в ночь на 12 июня, за 6 часов может выпасть около 4 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеовести».
В течение трех суток в Подмосковье стояла июльская погода – было жарко и солнечно, но с 10 июня в регион вновь вернулись тропические ливни.
В четверг воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса, и этот день может стать самым жарким с начала года. Однако затем небо над городом затянут тучи, пойдет дождь.
«На пик осадки выйдут в ночь на пятницу: интенсивность составит около 4 миллиметров за 6 часов. А температурный режим станет быстро возвращаться в рамки июньского климата», — добавляется в сообщении.
Похолодание приведет к повышению атмосферного давления. В такой ситуации осадки прекратятся, вновь потеплеет, к 15 июня температура будет подниматься до плюс 24 градусов, но по ночам станет прохладнее.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии