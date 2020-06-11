РИАМО - 11 июн. Пик по осадкам в Московском регионе ожидается в ночь на 12 июня, за 6 часов может выпасть около 4 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В течение трех суток в Подмосковье стояла июльская погода – было жарко и солнечно, но с 10 июня в регион вновь вернулись тропические ливни.

«Всего за 12 часов в подмосковном Клину выпало 48 миллиметров осадков, в Новом Иерусалиме – 43 миллиметра. Это больше половины месячной нормы. Почва после двух недель ливней уже просто не в состоянии впитывать влагу, и в городах и поселках Московской области снова начались подтопления. В одном из районов новой Москвы даже смыло пешеходный мост. Местами ливни сопровождались градом, грозами и усилениями ветра», — говорится в сообщении.

В четверг воздух в Москве может прогреться до плюс 31 градуса, и этот день может стать самым жарким с начала года. Однако затем небо над городом затянут тучи, пойдет дождь.

«На пик осадки выйдут в ночь на пятницу: интенсивность составит около 4 миллиметров за 6 часов. А температурный режим станет быстро возвращаться в рамки июньского климата», — добавляется в сообщении.

Похолодание приведет к повышению атмосферного давления. В такой ситуации осадки прекратятся, вновь потеплеет, к 15 июня температура будет подниматься до плюс 24 градусов, но по ночам станет прохладнее.