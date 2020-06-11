РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обрушения перекрытия в строящемся здании в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

10 июня вечером в городских и московских группах в соцсетях появились фотографии и видео, на которых видно обрушившееся перекрытие в строящемся здании на улице Братьев Горожанкиных в подмосковном Красногорске.

«По данному факту проводится проверка», - сказал представитель.

По его словам, по предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.